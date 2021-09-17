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مدرب مان يونايتد: اللاعبون محبطون بعد مواجهة يانج بويز

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
سولسكاير
سولسكاير
وكالات
يدرك النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد، أن التوقعات عالية بشأن قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية عندما يلاقي مضيفه ويستهام يونايتد يوم الأحد القادم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حافظ يونايتد على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ28 الأخيرة التي لعبها بعيدا عن ملعبه ، ليصبح صاحب أطول سلسلة لتفادي الخسارة خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإنجليزي، علما بأنه استقبل 19 هدفا فقط في تلك السلسلة.

ويتطلع يونايتد لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي ضد ويستهام للمرة الأولى منذ عام 2014، بعدما سبق أن فاز على منافسه في آخر مباراتين بينهما.

ورغم ذلك، اعترف سولشاير أن فريقه بحاجة للرد، عقب خسارته المباغتة 1 / 2 أمام مضيفه يونج بويز السويسري أول أمس الثلاثاء في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولشاير عن لاعبيه خلال تصريحاته للصحفيين، حيث قال أمس الخميس "إنهم يركزون بالطبع، محبطون بعض الشيء لكن ليسوا متشائمين للغاية. نعلم أنها انتكاسة ويتعين علينا أن نقدم أداء أفضل، ولدينا خمس مباريات لنحصل من 10 إلى 12 نقطة التي نحتاجها".

وأوضح سولشاير "(إنها) ليست البداية التي أردناها ولكننا فريق جيد يمكنه العودة مرة أخرى والمجموعة جيدة جدا".

وأضاف مدرب يونايتد "نعلم أن التوقعات عالية ونتوقع المزيد من أنفسنا أيضا، لم يكن الأداء على مستوى معاييرنا."

وتراكمت الأسئلة حول قدرات سولشاير بعدما فشل يونايتد في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف ضد يونج بويز، و تلقيه هدفين من جانب الفريق السويسري، ويعد استبعاد الثنائي البرتغالي برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو قضايا رئيسية من جانب بعض الاشخاص .

لكن سولشاير تجنب أسئلة حول أسلوب إدارته أو فلسفته، وبدلا من ذلك شدد على رغبة يونايتد في ضرورة العودة للانتصارات في أقرب وقت.

وأكد المدرب النرويجي "أنا لا أجلس هنا وأدعي وأتحدث... كرة القدم هي لعبة بسيطة وتتعلق باتخاذ قرارات جيدة وأن تظل فريقا".

وتابع "أحيانا ننظر كثيرا في كل التعقيدات - إنها شغف، ورغبة، من يريد الفوز بالكرة؟ أي من المهاجمين لديه الرغبة في الحصول على نهاية التمريرات العرضية؟".

واختتم سولشاير تصريحاته قائلا "يمكنك التحدث عن جميع الأنواع، يبدو الأمر لطيفا على الورق. ولكن عندما تخرج على أرض الملعب، فمن يريد الفوز، هذه واحدة من أكبر الأمور. أنت تريد أن تكون من الفائزين وأعتقد أنني سوف احقق مانريد مع لاعبي الفريق".

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