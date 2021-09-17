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وائل جمعة يعلق على اختيار اتحاد الكرة لـ"كيروس"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:43 م
وائل جمعة
وائل جمعة
علي نبوي
أشاد وائل جمعة مدير منتخب مصر، باختيار اتحاد الكرة المصري للبرتغالي كارلوس كيروش لتولي مهمة تدريب الفراعنة خلفًا لحسام البدري.

جمعة قال في تصريحات تلفزيونية :"مصر كسبت مدرب عالمي طموح بتولي كيروش قيادة المنتخب ".

وأضاف :" أتمنى صناعة إنجاز مع منتخب مصر كمديرًا له مثلما فعلت عندما كنت لاعبًا".

وزاد :"رسالتي للاعبين نحن نلعب لمنتخب مصر وأحلام وطموحات 120 مليون مصري يحب منتخب بلده ويتمنى رفع اسم المنتخب عاليًا وأتمنى أن يقدر اللاعبين هذه النقطة بشكل جيد".

واختتم تصريحاته :" مباراة ليبيا اصبحت مهمة وهدفنا تحقيق الفوز فيها ذهابًا وإيابًا وذلك من خلال التركيز وبذل أقصى جهد".

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وائل جمعة كيروش صلاح المدير الفني لمنتخب مصر اخبار منتخب مصر

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