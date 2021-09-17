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عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:36 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
أمل الحلفاوي
كشف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قيد اللاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح النادي مهددًا بالمنع من القيد.

وكان حسام أشرف اللاعب الصاعد قد سبق له التوقيع على عقود انتقال لأكاديمية بالكاميرون قبل نهاية عقده مع نادي الزمالك، حيث مدد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات ثم تفاجأ  بشكوى من قبل الأكاديمية لسريان عقده مع الزمالك.

وأوضح حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك موقوف عن القيد لمدة فترتين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف، على الرغم من تعاقده مع نادي كاميروني.

وتابع، "كانت علينا غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، لكن هناك حق قانوني في فيفا، قضى بإيقافنا عن القيد".

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رياضة حسين لبيب القيد الزمالك الدوري اخبار الزمالك

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