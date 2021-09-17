Advertisements

ما بين مؤيد ومعارض.. شاهد جدل بسبب قانون حظر الهواتف بالمدارس

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
انتقد النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بحظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين داخل المدارس.

وقال "أبو كليلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "نفاجأ دائما بقرارات مثيرة للجدل من وزيرة التربية والتعليم".

وأضاف النائب البرلماني: "أطالب بحوار مجتمعي حول قرار وزير التربية والتعليم بمنع المحمول في المدارس"، متسائلًا "هل قيمة المعلم إني أفتشه وأشوف معه التلفون أو لا ولاسيما وأن التليفون أصبح وسيلة هامة".

من جهتها أعربت النائبة البرلمانية سوسن حسني، عن تأييدها لهذا القرار في الجزء المتعلق بمنع استخدام الطلاب للهواتف داخل المدارس لأنه يؤدي إلى إعادة الانضباط.

وقالت: "أنا أؤيد منع استخدام الطالب للموبايل بالمدرسة ولكن لا يجب أن نتعامل في هذا القرار مع المدرس بالمثل، لأن استخدام الطالب للموبايل".

وأضافت: "مع وجود الأجهزة الحديثة مع طالب وأخرى تقليدية مع طالب آخر قد يؤدي إلى التنمر وضغوط نفسية وإحنا في غنى عن كل ده وتطبيق هذا القرار سيساعد في هذا الأمر".

وتابعت: "بشأن أن الموبايل يستخدمه الطالب إذا حدثت له مشكلة في المدرسة، يمكن الرد على ذلك بأن أي حاجة هتحصل إدارة المدرسة هي التي يجب أن تتواصل مع ولي الأمر وليس الطالب".

الكلمات المفتاحية

هواتف المدارس بوابة الفجر الهواتف المدارس آلفجر

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

وائل جمعة يكشف عن رسالة "صلاح" بعد توليه مهمة مدير المنتخب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء طلائع الجيش بكأس السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 12 ساعة

لماذا صرخ جوارديولا في وجه رياض محرز؟

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

قائمة المستبعدين من الأهلي عن كأس السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"تعليم البرلمان": نظام التعليم الجديد يخلق جيلاً يعتمد على البحث

مؤتمر صحفي لوزير التعليم.. وبرلمانيون: خير دليل للرد على دعاوى المشككين في جدوى النظام الجديد

"الهجرة" تشارك في احتفالية الحملة الوطنية "أنا ضد التنمر"

"تعليم دمياط" تواجه التنمر في الفصول بمعرض فني وبرنامج إلكتروني

ما هي مخاطره؟.. كل ما تود معرفته عن التنمر

"التعليم" تعتذر للطفل يوسف ضحية التنمر: "هناخد له حقه"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

12:36 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements