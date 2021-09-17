ما بين مؤيد ومعارض.. شاهد جدل بسبب قانون حظر الهواتف بالمدارس

انتقد النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بحظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين داخل المدارس.



وقال "أبو كليلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "نفاجأ دائما بقرارات مثيرة للجدل من وزيرة التربية والتعليم".



وأضاف النائب البرلماني: "أطالب بحوار مجتمعي حول قرار وزير التربية والتعليم بمنع المحمول في المدارس"، متسائلًا "هل قيمة المعلم إني أفتشه وأشوف معه التلفون أو لا ولاسيما وأن التليفون أصبح وسيلة هامة".



من جهتها أعربت النائبة البرلمانية سوسن حسني، عن تأييدها لهذا القرار في الجزء المتعلق بمنع استخدام الطلاب للهواتف داخل المدارس لأنه يؤدي إلى إعادة الانضباط.



وقالت: "أنا أؤيد منع استخدام الطالب للموبايل بالمدرسة ولكن لا يجب أن نتعامل في هذا القرار مع المدرس بالمثل، لأن استخدام الطالب للموبايل".



وأضافت: "مع وجود الأجهزة الحديثة مع طالب وأخرى تقليدية مع طالب آخر قد يؤدي إلى التنمر وضغوط نفسية وإحنا في غنى عن كل ده وتطبيق هذا القرار سيساعد في هذا الأمر".



وتابعت: "بشأن أن الموبايل يستخدمه الطالب إذا حدثت له مشكلة في المدرسة، يمكن الرد على ذلك بأن أي حاجة هتحصل إدارة المدرسة هي التي يجب أن تتواصل مع ولي الأمر وليس الطالب".