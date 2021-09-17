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بعد محو الأمية.. لبنى صالح تحصل على الدكتوراه في الآثار

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
روت الدكتورة لبنى صالح الحاصلة على الدكتوراه في الآثار، قصة نجاحها بداية من فصول محو الأمية إلى حصولها على درجة الدكتوراه.

وقالت "صالح"، خلال برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس إنها تنتمى لقبيلة من قبائل الفيوم، وأسرتها لا تهتم بتعليم البنات بسبب عدم وجود مدارس قريبة، والمواصلات صعبة، وعدم إرهاق البنات، مشيرة إلى أن القبلة كانت تعلم الأولاد فقط.

وأضافت: "لدي 7 شقيقات وجميعنا لم نتعلم ولكن أخي تعلم القراءة والكتابة"، منوهة بأن شقيقة واحدة فقط لها تعلمت بعد ذلك.

وأكملت: "تحدثت مع والدى كثيرًا لتعلم القراءة والكتابة ولكنه رفض في البداية ثم وافق بعد ذلك، لافتة إلى أن الفصل كان بجوار المنزل ساعتين بعد العصر، وخلال أول 3 شهور أتقنت القراءة والكتابة وحصلت على شهادة محو الأمية عام 1999.

وأوردت: "تعلمت بعد وفاة والدى وموافقة شقيقي على إكمال دراستي، وانتهيت من الإعدادية ثم الثانوية وانتظمت في الدراسة في الثانوية، الآن أتمنى أن أعمل بشهادتي"، منوهة بأن شقيقها كان يشجعها، وأهل القبيلة أصبح لديهم حماس لتعليم الفتيات.

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