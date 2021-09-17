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حقيقة خروج حمدي النقاز على سبيل الإعارة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:46 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
محمود دياب

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، حقيقة خروج الدولي التونسي حمدي النقاز المنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد.

حقيقة خروج حمدي النقاز على سبيل الإعارة

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، منحه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حرية  حسم قرار بقاء الدولي التونسي حمدي النقاز مع صفوف الفريق في الموسم الجديد والخروج على سبيل الاعارة.

وتابع شوبير: من المنتظر أن تشهد الفترة قرارا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شراء ببقاء اللاعب أو الخروج على سبيل الإعارة.

وأعلن مسؤولو القلعة البيضاء منذ أيام قليلة إتمام التعاقد مع حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي السابق، في صفقة انتقال حر.

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