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الرجاء يخسر من سموحة برباعية نظيفة وديا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو



في إطار إستعدادات الرجاء المطروحي للموسم الجديد خسر الفريق المطروحي وديا من سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب سموحة.

وخلال فترة إعداده خاض الفريق عدد من المباريات الودية حيث نجح في الفوز علي فريق شركة ميدو بأربعة أهداف مقابل هدفين، والفوز علي بدر بهدفين مقابل هدف، والفوز علي بروكسي بهدف.

وخسر الفريق في ثلاث مباريات من فاركو 1/3، ومن مياة البحيرة بهدف نظيف، وخسر من بلبيس أيضا بهدف.

ويسعي الفريق لخوض أكبر عدد من المباريات الوديه خلال الفترة القادمة لزيادة الإنسجام بين الصفقات الجديد ولاعبي الفريق القدامي، ولم يكتفي مجلس إدارة الفريق المطروحي بهذه الصفقات وينوي التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات في القسم الثاني لتدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة.

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