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شاهد.. روايات مفجعة في واقعة انتحار "فتاة المول"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:37 ص
لقطات من الفيديو
لقطات من الفيديو
شيماء حسن
أوضح محمد محمود، أحد شهود العيان على واقعة انتحار "فتاة المول"، أن الفتاة المنتحرة كانت مضطربة، مشيرًا إلى أنه شعر بأنها مش طبيعية ومريبة.
كانت بتلف في الدور
وأضاف "محمود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية على فضائية "ام بي سي مصر": "كانت بتلف في الدور وأول ما جيت حسيت بحاجة مش طبيعية وحاجة مريبة فيها".
رمت نفسها في أقل من الثانية
وتابع "سألتها إذا كانت تحتاج إلى أي شيء أساعدها فيها، قالتلي لا مش محتاجة حاجة، وكانت عمالة تبصلي طول الوقت وحسيت إن عندها مشكلة، وكنت واقف وبعد ما لفيت لقيتها راحت رمت نفسها في أقل من الثانية، هي كانت واخدة القرار وكانت بتشوف المكان المناسب وملحقتش ألحقها".
من جانبه كشف علاء، أحد شهود العيان على واقعة انتحار "فتاة المول"، تفاصيل هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنها كانت منهارة وتبكي بصورة غير طبيعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية بذات البرنامج "أنا دخلت الكافية ولقيت الفتاة وصديقتها كانت قاعدة، وكانت منهارة وبتعيط وصديقتها بتحاول أنها تهديها لكل الطرق".

وتابع " هي كانت منهارة، بتعيط مش عياط حد مضايق وصاحبتها كانت بتحاول تهديها أنها تشرب حاجة واخدتها في حضنها لمدة 10 دقائق، واستمر الأمر على هذا النحو لمدة ساعة ونص حتى قامت صديقتها تجيب لها ساندوتش ولما رجعت ملقتهاش، وبعدها بربع ساعة المول كله فوجئ أنها طلعت الدور السادس ورمت نفسها، هي طلعت دور واحد لأن الكافية في الدور الخامس، وصديقتها مكنتش معاها".

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