Advertisements

هل العالم على موعد مع "متحور الوحش".. رئيس لجنة مكافحة كورونا يُجيب (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:41 ص
كورونا
كورونا
شيماء حسن
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن اللقاح هو طوق الأمان ليتجنب العالم كله "ليفل الوحش" لفيروس كورونا بعد الانتشار السريع لسلالة دلتا على مستوى العالم.
خارج خلية الجسم
وقال "حسني" في اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "لابد أن نكسر دائرة الفيروس لأنه خارج خلية الجسم لا ينشط وهذا بكسر دورة حياة الفيروس".
ارتداء الماسك والتباعد الاجتماعي
وأضاف "لابد من التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الماسك والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتلقي اللقاح، وأصبح تلقيه إلزامًا وليس رفاهية من أجل الدخول للمطعم أو النادي أو الشغل، وقريبًا سيكون هناك تطبيقات على المحمول من أجل الكشف عن تلقي اللقاح ووزارة الصحة تعمل عليها وستظهر خلال من أسبوع إلى أسبوعين".

وأكد أن اللقاح يمنع الأعراض الشديدة للمرض والوفاة بنسبة 99%، لافتًا إلى أن اللقاحات المعتمدة على التقنية القديمة في التصنيع تعطي مناعة من 9 إلى 12 شهر بعكس لقاح فايزر أو موديرنا الذي يستمر لستة أشهر ولذلك انتشرت دعوات الحصول على جرعة تنشيطية.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الدكتور حسام حسني

أخبار تهمك

آخر تطورات تجديد عقد فاتي مع برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements