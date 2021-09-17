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بدون مكياج.. منة فضالي تشارك جمورها إحدث صورها

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:48 ص
منة فضالي
منة فضالي
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بدون مكياج، مرتدية فستان قطعتين باللون الأصفر الفاتح، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن  آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

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