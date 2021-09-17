بدون مكياج.. منة فضالي تشارك جمورها إحدث صورها

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت منة فضالي في الصورة بدون مكياج، مرتدية فستان قطعتين باللون الأصفر الفاتح، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







