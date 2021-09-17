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آخر تطورات تجديد عقد عمرو السولية مع الأهلي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
محمود دياب


كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، آخر تطورات تجديد  عقد عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.


وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: أن مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهم مسألة التجديد مع عمرو السولية بشكل رسمي.


وتابع: عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، جددا بشكل رسمي تعاقده مع النادي الأهلي، والذي كان ينتهي عقده مع نهاية الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، يوم 21 سبتمبر الحالى، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

عمرو السولية الدوري المصري الممتاز الأهلي

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