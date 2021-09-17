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مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
برشلونة
برشلونة
محمد نادر
تستأنف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، بلقاء سيلتا فيجو ضد فريق قادش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "بالايدوس".

تعرف على موعد انطلاق منافسات الجولة الخامسة من الليجا

وتشهد الجولة الخامسة مباراة نارية بين ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "ميستايا".

ومن المقرر أن تقام الجولة على أربع أيام مقسمة كالتالي:

مبارايات الجمعة 17-09-2021

سيلتا فيجو / قادش

مباريات السبت 18-09-2021

رايو فاليكانو/ خيتافي
أتليتكو مدريد/ أتلتيك بيلباو
إلتشي/ ليفانتي
ألافيس/ أوساسونا

مبارايات الأحد 19-09-2021

ريال مايوركا/فياريال
ريال سوسيداد/إشبيلية
ريال بيتيس/اسبانيول
فالنسيا/ ريال مدريد

مبارايات الإثنين

برشلونة/ غرناطة

جدير بالذكر أن مباريات الدوري الإسباني تنقل بشكل حصري على شبكة قنوات beIN Sports في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

الكلمات المفتاحية

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