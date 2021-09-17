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"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
تكريم سهر الصايغ
تكريم سهر الصايغ
يارا أحمد تصوير: عبير احمد، هالة يوسف


كرم "الفجر الفني" مساء اليوم النجمة سهر الصايغ، وذلك بعد نجاحها الفترة الاخيرة وخاصة في حكاية "بيت عز" ضمن حكايات "إلا انا".

وتحدثت خلال الندوة عن قضايا المسلسل منها التحرش وايذاء أقرب الناس مثل الخالة وأيضا تأثير السوشيال ميديا في المجتمع و تطرق الحديث لاعمالها الفترة المقبلة ومطربها المفضل وعن تفاصيل فقدانها للوزن وعن حبها للغناء وأمور اخري كثيرة.

مسلسل "إلا أنا" حكاية "بيت العز"، يضم عددا من النجوم منهم: سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

وتدور أحداث "حكاية بيت العز" حول "عاليا" التي تتعرض للتحرش من قبل مديرها في العمل، لترفض هذا الوضع وتمتنع عن الذهاب إلى العمل، ويلاحظ والدها عدم ذهابها إلى عملها كالمعتاد لتحكي له القصة فيقرر أن يقف بجوارها.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

من ناحية اخري تشارك سهر الصايغ، في فيلم الباب الأخضر، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت.

فيلم الباب الأخضر من بطولة خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.سامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.

https://youtu.be/AP2mWb-FAEQ
https://youtu.be/3kCldqozzHs
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)
"الفجر الفني" يُكرم سهر الصايغ بعد نجاحها في حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو وصور)

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