رئيس الزمالك يكشف سبب استقالة أسامه نبيه





كشف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السبب وراء تقديم أسامه نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الاستقالة من منصبه.





أسباب إستقالة أسامة نبيه





وأوضح لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الخلاف مع أسامة نبيه أنه يريد الحصول علي مكافأة خاصة قمنا برصدها للاعبين فقط".





وتابع، "لن يحصل أي شخص بالجهاز الفني للفريق على أي مكافأة بطريقة لوي الذراع، وسأترك الحرية للمدير الفني باتريس كارتيرون في اختيار بديل أسامة نبيه".