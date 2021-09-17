أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة في القلعة البيضاء.





لبيب: الزمالك يُحارب من رموزه ولن أترشح في الانتخابات المقبلة





وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " أعلن عدم ترشحي في انتخابات الزمالك المقبلة، لن أسمح لنفسي وعائلتي بالإهانة".





واستكمل، "البعض يهاجم فاروق جعفر وحسين السيد، ولا أحد يعلم ما يقدمه كليهما لنادي الزمالك، ومن يقوم بمحاربة وهد نادي الزمالك، هم رموز النادي".





جدير بالذكر أن الزمالك كان قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، في الموسم المنصرم 2020-2021، برصيد 80 نقطة، متفوقًا على الأهلي.