مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، بلقاء نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانت جيمس بآرك" ضمن منافسات الجولة الخامسة من "البريميرلج".





بعد الأبطال تعرف على مواعيد مباريات الجولة القادمة من "البريميرلج"





وتشهد هذه الجولة مباراة مثيرة، حينما يستضيف توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتوس، نادي تشيلسي في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام.





ومن المقرر أن تقام الجولة على ثلاثا أيام مقسمة كالتالي:





مبارايات الجمعة 17-09-2021





نيوكاسل يونايتد/ ليدز يونايتد





مبارايات السبت18-09-2021





ولفرهامبتون وانديررز / برينتفورد

بيرنلي/ أرسنال

مانشستر ستي/ ساوثامبتون

ليفربول / كريستال بالاس

نورويتش سيتي / واتفورد

أستون فيلا / واتفورد





مبارايات الأحد 19-09-2021





برايتون آند هوف / ليستر سيتي

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد

توتنهام هوتسبير/ تشيلسي





جدير بالذكر أن الدوري الانجليزي الممتاز ينقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري "للبريميرليج" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.