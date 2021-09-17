عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك





حسم حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك





وأوضح لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كارتيرون مدرب ناجح، والدليل على ذلك تتويجه بالبطولات مع نادي الزمالك".





وأكد أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، يرغب في الاستمرار مع نادي الزمالك لمدة3 مواسم مقبلة.





وكشف أنه من الممكن أن يتم الاستغناء عن أحد لاعبي خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ولكن القرار في يد الجهاز الفني للفريق.





وتابع، "وجود 4 حراس كبار يخلق المشاكل داخل الفريق، ولذلك قررنا رحيل إثنين منهم، وقمنا بضم أوناجم ومصطفي فتحي ورزاق سيسيه، للفريق في الموسم الجديد".





واستكمل، "رزاق سيسيه سوف يعود للزمالك يوم 2 أكتوبر، وحتى الآن هو لاعب في الفريق، وهناك8 لاعبين داخل الزمالك يجب أن يتم تجديد عقودهم بمبالغ ضخمة خلال الفترة المقبلة".