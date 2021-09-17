باتون ساليه بالسمسم هات.. أحمد التهامي يقلد حمو بيكا













شارك الفنان أحمد التهامى، جمهوره ومحبيه عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو يقلد فيه مطرب المهرجانات حمو بيكا بأغنية «باتون باليه بالسمسم».









وعلق أحمد التهامي علي مقطع الفيديو قائلاً "وبتون بالية بالسمسم هات "، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من الجمهور.



