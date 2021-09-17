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باتون ساليه بالسمسم هات.. أحمد التهامي يقلد حمو بيكا
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 02:57 ص
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان أحمد التهامى، جمهوره ومحبيه عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو يقلد فيه مطرب المهرجانات حمو بيكا بأغنية «باتون باليه بالسمسم».
وعلق أحمد التهامي علي مقطع الفيديو قائلاً "وبتون بالية بالسمسم هات "، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من الجمهور.
يذكر أن آخر أعمال أحمد التهامي، مشاركته في مسلسل" أحسن أب" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات.