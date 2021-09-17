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حسين لبيب يفجر قنبلة مدوية عن عقوبة شيكابالا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
شيكابالا
شيكابالا
أمل الحلفاوي
أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العقوبة التي تم توقيعها على قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمود عبدالرازق شيكابالا، هدفها إجباره على الاعتزال.

حسين لبيب يفجر قنبلة مدوية عن عقوبة شيكابالا

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شيكابالا لم يخطئ في أي شئ، والعقوبة الموقعة ضده هدفها إجبار كابتن نادي الزمالك على الاعتزال".

وتابع، "شيكابالا وحازم إمام لم يخطئا في احتفالية الدوري، ولكن تم استثارتهم، فإذا تم عقاب شيكابالا، فيجب عقاب الجميع بالإيقاف 8 شهور".

وفي سياق آخر، أوضح، "أقول لمن يهاجمنا، أمامنا شهر ونصف، اتركونا نعمل في هدوء، أنا زهقت من السباب الذي يوجه للجنة إدارة الزمالك، ولجنة إدارة الزمالك بالكامل مشجعين درجة سابعة مش ثالثة".

الكلمات المفتاحية

شيكابالا حسين لبيب الدوري المصري

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