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مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإيطالي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
ميلان
ميلان
محمد نادر
تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو الإيطالي مساء اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، والتي سيفتتحها ساسوولو عندما يستضيف تورينو على ملعب "مابي".

تعرف على موعد انطلاق منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو.

ومن المقرر أن تقام الجولة على أربع أيام مقسمة كالتالي:

مباريات الجمعة 17-09-2021

ساسوولو / تورينو
مباريات السبت 18-09-2021
جنوى / فيورنتينا
انتر ميلان/ بولونيا
ساليرنتانيا / أتالانتا

مبارايات الأحد 19-09-2021

امبولي / سامبدوريا
فينزيا / سبيزيا
هيلاس فيرونا / روما
لاتسيو / كالياري
يوفنتوس / ميلان

مبارايات الإثنين 20-09-2021

أودينيزي/ نابولي

جدير بالذكر أن روما بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو يحتل صدارة الدوري الايطالي ب9 نقاط حيث حقق العلامة الكاملة خلال الثلاث جولات السابقة.

الكلمات المفتاحية

نادي ميلان ميلان الدوري الايطالي

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