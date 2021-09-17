حسين لبيب: هناك اتجاه لإلغاء احتفالية الدوري " رموز الزمالك متخانقين"

أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه كان هناك اتجاه داخل النادي لإلغاء حفل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم المنصرم 2020-2021.





رئيس الزمالك يكشف أسباب إلغاء إحتفالية الدوري





وأوضح لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "نحاول منذ 20 يومًا تحديد موعدًا لاحتفالية الزمالك، لكن من سيتم استدعائهم؟، رموز الزمالك؟، كلهم متخانقين مع بعض".





وتابع، "فكرنا في إلغاء احتفالية الزمالك بسبب الأزمات بين رموز النادي، وأقول لمن يرغبون في إسقاط اللجنة الحالية، أنا لا أرغب في الترشح لانتخابات الزمالك، واتخذت قرارات ضد مصلحتي الشخصية من أجل نادي الزمالك".





واستكمل، "لن أسمح لأي مخلوق بإفساد حفل الزمالك، وسنفعل كل ما بوسعنا لإظهاره بالشكل الأمثل، الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، ونهدف إلى وجود حلول جذرية للأزمات داخل النادي".





وأضاف، "أوجه الدعوة إلى أبناء الزمالك بالوقوف بجانب بعضهم البعض، والتغاضي عن الخلافات من أجل مصلحة الزمالك".