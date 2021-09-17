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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
غدير احمد
يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الرابعة لموسم 2021/22.

ترتيب الدوري الايطالي 

وشهدت الجولة الماضية، مواصلة يوفنتوس نتائجه السيئة في الموسم الحالي، حيث وقع أمام نابولي في تلك الجولة بهدفين لهدف، بينما تخطى ميلان نظيره لاتسيو بثنائية دون رد.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة كالآتي:-
1 روما، 9 نقاط.
2 ميلان، 9 نقاط.
3 نابولي، 9 نقاط.
4 إنتر ميلان، 7 نقاط.
5 أودينيزي، 7 نقاط.
6 بولونيا، 7 نقاط.
7 لاتسيو، 6 نقاط.
8 فيورنتينا، 6 نقاط.
9 ساسولو، 4 نقاط.
10 أتالانتا، 4 نقاط.
11 تورينو، 3 نقاط.
12 إمبولي، 3 نقاط.
13 جنوى، 3 نقاط.
14 فينيزيا، 3 نقاط.
15 سامبدوريا، نقطتان.
16 يوفنتوس، نقطة.
17 كالياري، نقطة.
18 سبيزيا، نقطة.
19 هيلاس فيرونا، بلا نقاط.
20 ساليرنيتانا، بلا نقاط.

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ميلان لاتسيو روما ترتيب الدوري الايطالي انتر ميلان

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