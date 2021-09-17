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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:29 ص
ترتيب الدوري الاسباني
ترتيب الدوري الاسباني
غدير احمد
يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الخامسة لموسم 2021/22.

ترتيب الدوري الأسباني

وشهدت الجولة الماضية، فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا في الوقت الحالي، متفوقًا على فالنسيا وأتلتيكو مدريد، المتساويان معه في النقاط، بفارق الأهداف.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الرابعة كالآتي:-
1 ريال مدريد، 10 نقاط.
2 فالنسيا، 10 نقاط.
3 أتلتيكو مدريد، 10 نقاط.
4 ريال سوسيداد، 9 نقاط.
5 أتلتيك بلباو، 8 نقاط.
6 إشبيلية، 7 نقاط.
7 برشلونة، 7 نقاط.
8 مايوركا، 7 نقاط.
9 ريال بيتيس، 5 نقاط.
10 إلتشي، 5 نقاط.
11 أوساسونا، 5 نقاط.
12 رايو فايكانو، 4 نقاط.
13 فياريال، 3 نقاط.
14 ليفانتي، 3 نقاط.
15 إسبانيول، نقطتان.
16 قادش، نقطتان.
17 غرناطة، نقطتان.
18 سيلتا فيجو، نقطة واحدة.
19 خيتافي، بلا نقاط.
20 ألافيس، بلا نقاط.

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ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برشلونة الدوري الاسباني

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