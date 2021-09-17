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عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:29 ص
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أمل الحلفاوي

كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

عقبة جديدة تعطل تجديد عقد بن شرقي

وأكد لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الإدارة اتفقت مع أشرف بن شرقي، على تجديد عقده لمدة 3 سنوات، والعائق الوحيد هو الشرط الجزائي.

وتابع، "الشرط الجزائي الذي وضعه بن شرقي للتجديد للزمالك يجعله بإمكانه فسخ التعاقد في أي وقت، وبكل تأكيد يهمنا التجديد معه، ولكن من المستحيل أن يجعلنا ذلك نقصر في حق الزمالك".

واختتم، "المفاوضات مع أشرف بن شرقي ما زالت جارية في الوقت الحالي، ولم يتم غلق الملف".

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