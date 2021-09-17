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آخر تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:59 ص
بيراميدز والزمالك
بيراميدز والزمالك
محمد زويد
شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا كبيراً حول الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث علم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة مصير الصفقة التبادلية الكبرى بين الفريقين خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الأزمات الضخمة التي تواجه نادي الزمالك في قيد اللاعبين الجدد.

توقف مفاوضات الزمالك مع بيراميدز

وأكدت مصادرنا أن مسئولى القلعة البيضاء بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع نظيرئرهم في بيراميدز تم توقف جميع الصفقات حتى يتم حل الأزمة التي يمر بها نادي الزمالك وهي الديون التي وصلت إلى 65 مليون جنيه لاتحاد الكرة.

حيث أوضح حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة قرر إيقاف الزمالك لفترتي القيد بناءاً على قرار الاتحاد الدولي.

موقف عبد الله السعيد

يرغب عبد الله السعيد في الرحيل إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان قائد بيراميدز قدم تنازلات ضخمة من أجل اللاعب في صفوف الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة وخاصة قبل اعتزاله لكرة القدم.

موقف دونجا من الانضمام للزمالك

ويرغب أيضاً نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط بيراميدز في الرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الميركاتو الجاري، ولكنها تقترب من الفشل بسبب توقف المفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية.

موقف أحمد أيمن منصور من الانتقال إلى الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف صفقة أحمد منصور مدافع بيراميدز ولاعب الزمالك السابق من الانتقال إلى الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة البيضاء استطاعوا إنهاء الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية مقابل انتقال محمد عبد الغني لاعب الزمالك إلى صفوف الزمالك بالإضافة إلى مقابل مادي يصل إلى 7 مليون جنيه.

وربما تشهد الساعات القليلة المقبلة تطور آخر في الصفقات من قبل مسئولى الزمالك من أجل حسم ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة، والأقرب حتى الآن هو توقف جميع الانتقالات حتى الإنتهاء من أزمة تقيد اللاعبين.

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