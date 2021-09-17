تعرف على صفقات المصري البورسعيدي حتي الآن في الميركاتو الصيفي

أنهي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إتمام التعاقد مع ثامن صفقات، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





صفقات المصري البورسعيدي





وأتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية التعاقد مع ثمانية صفقات على مستوي عالي خلال الميركاتو الحالي، بالإضافة إلى التعاقد مع التونسي معين الشعلاني لتولي تدريب الفريق.





وتعاقد النادي المصري البورسعيدي مع أحمد الشيخ، لاعب الأهلى ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصرى البورسعيدى من نادى بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش.





وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز، والذى لعب معارًا فى صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادى الصداقة التونسي.





وأختتم المصري البورسعيدي التعاقدات حتي الآن بالتعاقد مع إلياس الجلاصى لاعب وسط نادى الاتحاد المنستيرى التونسي، ليكون ثامن صفقات المصرى هذا الموسم.