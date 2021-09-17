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بهذه الطريقة.. ريم البارودي تودع فصل الصيف
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:56 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.
وظهرت ريم البارودي علي متن مركب في عرض البحر بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتديه فستان صيفى باللون الفسفورى مكشوف الصدر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن ريم البارودى، شاركت في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.