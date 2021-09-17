Advertisements

بهذه الطريقة.. ريم البارودي تودع فصل الصيف

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:56 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
ولاء عبد الناصر

شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.


وظهرت ريم البارودي علي متن مركب في عرض البحر بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتديه فستان صيفى باللون الفسفورى مكشوف الصدر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن  ريم البارودى، شاركت في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

الكلمات المفتاحية

منوعات فنانة شابة فصل الصيف ريم البارودي انستجرام

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 16 ساعة

حسين لبيب يفجر قنبلة مدوية عن عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

قائمة المستبعدين من الأهلي عن كأس السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

رغم خلافهما.. ريم البارودي تروج لأغنية أحمد سعد بهذه الطريقة (صورة)

"مات في سن أمه.. وعاش وحيدًا مثل أبيه" ريم البارودي تودع هيثم أحمد زكي

ريم البارودي تودع الصيف بإطلالة شتوية في باريس

بهذه الطريقة.. ريم البارودي تحث جمهورها على متابعة حلقتها اليوم على cbc

بهذه الطريقة.. هند صبري تودع فصل الصيف

بهذه الطريقة.. هنا الزاهد تودع فصل الصيف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

03:29 ص

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements