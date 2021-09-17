كواليس فشل انضمام كوليبالي لمانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حاول التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





فشل إنضمام كوليبالي لمانشستر يونايتد





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن مانشستر يونايتد أراد التعاقد مع كوليبالي ولكنه رفض تلبية مطالب نابولي المادية.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن نابولي طلب الحصول على 34 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن النجم السنغالي البالغ من العمر 30 عاماً في حين رفض الشياطين الحمر دفع هذا المبلغ.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد تعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني من رلي مدريد الإسباني.