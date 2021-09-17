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عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:59 ص
موسيماني
موسيماني
غدير احمد
شعل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، الضوء الأخضر لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برحيل ناصر ماهر عن صفوف القلعة الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

وأشارت العديد من التقارير إلى أن موسيمانى يرغب في رحيل ناصر ماهر، ورفض مشاركته في التدريبات.

ويرى موسيمانى أن ماهر يفتقد إلى الطموح وشغف ارتداء القميص الأحمر، وأصبح تركيزه خارج الفريق، وطلب من مدير الكرة بشكل رسمى بيع أو إعارة اللاعب.

ووقع ناصر ماهر على عقود انضمامه لصفوف فريق بيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات، ولكن هناك رفض من جانب إدارة الأهلى لفكرة انتقاله إلى بيراميدز.

ومن المترقب أن تشهد الساعات المقبلة محاولة إقناع اللاعب بقبول بعض العروض الآخرى المقدمة لضمه من الاتحاد السكندرى وسموحة وفيوتشر إف سى.

وفاز الأهلي وديًا على المقاولون العرب، بهدف دون رد سجله حسين الشحات

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