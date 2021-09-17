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كاسياس: رحيل راموس عن ريال مدريد لا يُصدق

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:59 ص
كاسياس
كاسياس
محمد زويد
علق حارس مرمى المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق، إيكر كاسياس، اليوم الخميس على رحيل سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان بقوله "عندما يرحل صديق، يصعب رؤيته في ناد آخر" مبرزا أن "رحيله أمر مؤلم، لكن جاء لاعب آخر مثل ألابا وهذا هو جمال كرة القدم؛ رؤية أناس جدد".

كاسياس رحيل راموس كان الصدمة الأكبر لريال مدريد

وقال كاسياس: "حالة راموس هي التي قد تفاجئك أكثر لأنك كنت معه لفترة طويلة مرتبطا بريال مدريد، لكن في كرة القدم من الثابت أن يتحرك اللاعبون في السوق".

وعن فوز ريال مدريد بهدف نظيف خارج أرضه على إنتر ميلان في أول ظهور له بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أكد حارس مرمى بورتو السابق في فعالية للحرس المدني الإسباني أن الفريق "لعب مباراة جادة'' وأن ما حققه الفريق أمس "ثلاث نقاط مهمة للغاية من أجل البدء بشكل جيد في مسابقة مثل دوري أبطال أوروبا".

وبالنسبة لكاسياس، ما زال الوقت "مبكرا للغاية للحديث عن مرشحين للفوز" بأهم بطولة للأندية في أوروبا.

وعن فينيسيوس جونيور وبدايته الجيدة للموسم، قال "نتطلع جميعا إلى أن يستمر على المستوى الذي يقدمه" واصفا إياه بأنه "لاعب عظيم".

وبخصوص كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للنادي الأبيض، قال الحارس السابق إنه "مدرب مثالي" لمشروع النادي.

وأضاف "ما عليك فعله هو التحلي بالهدوء وانتظار النتائج".

الكلمات المفتاحية

كاسياس سيرجيو راموس ريال مدريد باريس سان جيرمان

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