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عاجل - الزمالك يرفض طلب كارتيرون.. طالع التفاصيل

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد زويد
رفض مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع أموتو، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها مع فريقه خلال الموسم الماضي، وتسجيله من قبل في شباك الزمالك، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس الإدارة، والذي رفض بداعي زحمة الأجانب بين صفوف الفريق.

فاروق جعفر يرفض ضم أموتو رغم رغبة كارتيرون في ضمه

ورغم طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ضم مهاجم أجنبي للفريق في الميركاتو الصيفي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب فاروق جعفر، الذي يفضل عودة المغربي محمد أوناجم مع الإبقاء على مروان حمدي إلى جانب التونسي سيف الدين الجزيري.

وأغلق مسئولو الزمالك الباب بشكل نهائي على الصفقة رغم تدخل بعض الوسطاء، ليتأكد استمرار اللاعب مع المصري في الموسم المقبل ومشاركته مع فريقه في الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تم قيده في قائمة المصري بشكل رسمي للموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون المصري البورسعيدي الزمالك الدوري المصري أموتو

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