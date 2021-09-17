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مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:29 ص
ميسي
ميسي
محمد زويد
كشف ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن تخوفه بشأن أمر يخص النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم الفريق.

التدخلات العنيفة سبب تخوف الجميع داخل حديقة الأمراء

وصرح ليوناردو عبر شبكة كانال بلس "شعرت بالرعب عندما رأيت التدخل العنيف ضد ميسي في مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وأشعر بنفس الخوف في الدوري الفرنسي، بصراحة، أطلب اهتماما خاصا بالأمر".

وأضاف "في أول ظهور لميسي مع باريس في 20 دقيقة بمباراة ريمس، أتفهم تماما أنها كانت لحظة من الصعب التعامل معها، فالحكام بشر، ومن وقت لآخر سيقولون لأنفسهم لن أطلق صافرتي من أجل ميسي أو نيمار أو مبابي، لإظهار حرصي عليهم".

وتابع "لا أطلب ذلك، ولا نريد معاملة استثنائية، بل نطلب تطبيق لائحة محددة، لأنها ستكون مهمة للغاية، يجب أن نحمي النجوم، لابد أن نحمي جميع اللاعبين، حفاظا على متعة كرة القدم".

يذكر أن ميسي انضم لصفوف بي إس جي صيف العام الجاري في صفقة انتقال حر بعد فشل محاولات تجديد عقده مع برشلونة.

الكلمات المفتاحية

ميسي رشلونة باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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