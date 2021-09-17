قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

اتخذ الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء جديد من أجل التأكد من عدم إصابة بيرسي تاو المنضم حديثا إلي صفوف المارد الأحمر، من أي إصابة مزمنة.





واستقر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على خضوع الجنوب افريقي بيرسي بيرسي تاو لإجراء أشعة جديده من اجل معرفة الاستجابة للعلاج الذي كان يتلقى اللاعب خلال الفترة الماضية بعد إصابته في العضلة الضامة.





إصابة بيرسي تاو في العضلة الضامة





وكان تعرض نجم منتخب جنوب افريقيا الإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات المؤهلة لنهائي كأس العالم قطر 2022





وكان أعلن بيستو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق المختاره لخوض مواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري والتي شهدت غياب بيرسي تاو للإصابة.