أسطورة ليفربول يحذر كلوب من قنبلة موقوتة

حذر مايكل أوين لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول السابق من وجود أزمة كبيرة قد تواجه الريدز خلال السنوات القليلة القادمة.









أوين يحذر كلوب من أزمة كبيرة





وفي تصريحات صحفية أدلى بها أوين خلال الساعات القليلة الماضية لقناة BT SPORT الإنجليزية أنه يعتقد بأن مصدر القلق الأكبر لليفر أن جميع اللاعبين سيصبحون من كبار السن في نفس الفترة الزمنية.





وأضاف أوين :" بالنظر إلى ثلاثي الهجوم فإن الدولي البرازيلي فيرمينو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني جميعهم في أواخر العشرينيات".





وأضاف :" خلال ثلاثة أو أربعة سنوات سوف يتقدم الثلاثي في العمر معًا ويتعين على النادي وقتها إستبدال إثنين منهم ما يعد خطر كبير يحيط بالفريق:"





وأنهى :" يوجد هندرسون وميلنر من أصحاب الخبرات ويعد ذلك من الأمور الجيدة لكن من وجه آخر عندما يتقدم عمر الكثير من اللاعبين يتعين على المدرب معالجة الأمر العام القادم".