عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة أسامة نبيه

يفاضل جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بين أكثر من إسم خلال الوقت الحالي من أجل خلافه أسامة نبيه في منصب المدرب العام.





الزمالك يقترب من ضم خليفة نبيه





وحصلت إدارة الزمالك على الكثير من الأسماء من أجل خلافة اسامه نبيه أبرزهم أمير عزمي مجاهد وكذلك أمير عبد العزيز وسيتم الإستقرار على واحد منهم خلال الفترة القادمة.





ولم يتصدر المشهد في الوقت الحالي سوى الثنائي لخلافه نبيه بعد أن قرر تقديم إستقالته وعدم البقاء في منصبه.

يُذكر أن نبيه قد وضح أن أسباب رحيله عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة الماضية.