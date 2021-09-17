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للمرة الثانية... سيف نبيل يرد على شائعات اعتقاله

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:10 ص
سيف نبيل
سيف نبيل
لمياء علي

قرر المغنّي العراقيّ سيف نبيل أن يخرج عن صمته تجاه الأخبار التي غزت الصفحات الفنّية عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، والتي أفادت أنّه اعتُقل في الإمارات العربيّة المتّحدة، ومُنع من السفر، بسبب اعتدائه بالضرب على حبيبته التي قيل إنّها لبنانيّة.

وأطلّ عبر خاصية "الستوري" في حسابه عبر "إنستجرام" خلال وجوده في أحد الأندية الرياضية، وقال: "لستُ من النّوع الذي يردّ على الشائعات التي تنتشر، لكنني شعرتُ بأنّها سلكت مساراً أكبر من حجمها وليس لها أي أساس من الصحة. أنا في دولتي الثانية الإمارات، أحضّر لأعمال ونشاطات فنية جديدة".

واختار نبيل في وقت سابق من اليوم، نفي تلك الأخبار بطريقة غير مباشرة، إذ نشر صورة مع مدير عام القطاع الموسيقيّ والإذاعيّ في مجموعة "أم بي سي" زياد حمزة، خلال زيارته إلى قناة "أم بي سي".

كما أعلن منذ أيّام، عن مشاركته في مهرجان جرش في الأردن الشهر المقبل، وكتب في حسابه عبر "إنستغرام": "حبايبي الغاليين، موعدنا سيكون في الأردن، وتحديدًا في مهرجان جرش. بانتظاركم في سهرة جدًّا مميّزة".

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