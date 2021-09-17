نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

شن مارسيلو بروزوفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان هجوم حاد على ريال مدريد وذلك بعد الخسارة من الملكي مساء أمس الأربعاء في دور المجموعات.





بروزوفيتش: كان بإمكاننا الفوز على ريال مدريد





وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب بعد المباراة أن فريقه أدى شوط أول رائع وكان بإمكاننا تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.





وأضاف :" لا يوجد فرق بين الإنتر وريال مدريد لكن يجب عليك معرفة أنه في حالة عدم قدرتك على التسجيل سوف تخسر في النهاية".





وكان لاعب خط الوسط الكرواتي قد قدم أداء مميز الأمر الذي دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي لريال مدريد إلى الإشادة به عقب اللقاء.