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تيم حسن يشعل التواصل الاجتماعي ببوستر "الهيبة"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:19 ص
تيم حسن
تيم حسن
لمياء علي


تصدر النجم السوري تيم حسن الترند” على السوشيال ميديا بعدما شوّق الجمهور لأحداث الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” بعنوان “الهيبة جبل”، وذلك بعد أن كشف عن البوستر الرسمي الأوّل للمسلسل عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام.

وظهر تيم حسن على البوستر بصورة التقطت له من الخلف وسلاحه معلق على ظهره، لتكون هذه الصورة كافية لأن تثير اهتمام محبّي المسلسل بكامل أجزائه، وعلّق عليها قائلاً: “قريبًا – الهيبة جبل”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة البوستر وتداولوها بكثافة على السوشيال ميديا، مؤكدين أنهم في انتظار الجزء الجديد، ومتمنين أن يكون بجودة الأجزاء السابقة.

يُذكر أن فريق العمل يواصل تصوير أحداث المسلسل الجماهيري في لبنان، ويشارك تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف في بطولة هذا الجزء، النجم السوري عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لادقاني وغيرهم، وهو من إخراج سامر البرقاوي.

الكلمات المفتاحية

مسلسل سوري دراما سورية تيم حسن الهيبة

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