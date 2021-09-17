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عاجل.. دورتموند يستقر على بديل إيرلينج هالاند

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
هالاند
هالاند
هايدي يسري
نشرت تقارير ألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند، أختار اللاعب الذي يمكن أن يكون بديل مناسب للمهاجم الشاب إرلينج هالاند.

بوروسيا دورتموند يستقر على بديل هالاند

و أنتشرت الأخبار مؤخرًا عن إحتمالية رحيل هالاند من بوابة دورتموند، وهناك العديد من الأندية تسعي للتعاقد معه على رأسهم نادي ريال مدريد الإسباني.

ولم تؤثر هذه الأخبار على اداء المهاجم الشاب، الذي بدء هذا الموسم بشكل مميز، حيث سجل 9 أهداف خلال 7 مباريات في جميع المسابقات.

وحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد"، إختار مايكل زورك، المدير التنفيذي لدورتموند، أكثر من لاعب ليكون خليفة لهالاند، ويكون المرشح الأول هو مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر.

وأكدت الصحيفة إذا أراد فيرنر الذهاب إلى فريق دورتموند، لابد أن يخفض راتبه السنوي الذي تكون قيمته حاليا 17 مليون جنيه إسترليني.

وأنضم فيرنر للبلوز في 18 يونيو 2020، ووافق على شرطه الجزائي البالغ 50 مليون جنيه إسترليني، بعقد مدته خمس سنوات.

ومن المتوقع رحيل فيرنر هذا الموسم من ابواب البلوز، نظرًا لخروجه من التشكيل الأساسي بعد عودة لوكاكو لتشيلسي.

كما كان الموسم الماضي موسمًا صعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة للاعب، حيث سجل ستة أهداف فقط في 35 مباراة.

وكان أعلنَ نادي بوروسيا دورتموند الألماني في ديسمبر 2019، عن ضمِّ إرلينج هالاند مقابل 20 مليون يورو، ليظهر للعالم موهبته الشابة المميزة، ولعب مع الفريق الألماني 57 مباراة سجل فيهم 55، كما حصل معهم علي كأس ألمانيا للعام الحالي.

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هالاند بوروسيا دورتموند الدوري الالماني الدوري الأنجليزي الممتاز

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