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وائل كفوري يشكر من عايده بعيد ميلاده

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:29 ص
وائل كفوري
وائل كفوري
لمياء علي


شكر الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، متابعيه ومحبيه الذين عايدوه بأطيب التمنيات والنجاحات المستمرة، بمناسبة عيد ميلاده الـ 47 وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلق كفوري قائلاً :"بِشكِركُن مِن قَلب قَلبي على معايداتكُم ورسايلكُم الحاملة هالكَمّ مِن الحُبّ والوفا والصّدق، وانشالله بالسنين القادمة مِنعَيّد سَوا بِظروف أفضَل، بحِبّكن".

الجدير ذكره أن وائل طرح مؤخراً أغنية "البنت القوية" وأحدث ضجة كبيرة من خلالها.

الكلمات المفتاحية

وائل كفوري مطرب لبناني فنان البوم اغاني اغاني

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