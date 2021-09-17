كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن كواليس جديدة اثناء تعاقد النادي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.





المدير الرياضي لباريس يكشف عن كواليس جديدة في صفقة الموسم





حيث أكد خلال حواره مع قناة بلس الفرنسية، على وجود إتصالات مسبقة بين نادي العاصمة وميسي، وقال: "لا يمكنني إخفاء أننا كانت لدينا اتصالات من قبل مع ميسي، لكنه كان بعد شهر يناير."





وأكمل: "و كان يتبقى في عقده 6 أشهر مع برشلونة، ولكن لم نتصل بميسي قبل يناير 2021".





وتابع: "أعتقد أن فكرته كانت البقاء في برشلونة، وبصراحة كان واضحًا أن رغبته هي البقاء وربما إنهاء مسيرته في برشلونة".





وأكد على طلب ميسي في المجئ للفريق الباريسي، حيث قال: "ميسي أظهر رغبته في المجيء إلينا، حفزنا كثيرًا لضمه، تخيل أن لاعبًا مثل ميسي بقميص باريس سان جيرمان".





وأنضم ميسي للفريق الباريسي، لمدة عامين مع خيار التمديد حتي يونيو 2024 ، مقابل راتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز.





الارجنتيني صاحب ال 36 رحل عن برشلونة، النادي الوحيد الذي قضي مسيرته فيه لأسباب مادية، انضم للفريق الأسباني وهو طفل في سن ال13 عام، ورحل وهو الهداف التاريخي للفريق الكتالوني، حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة، وفاز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات وفاز بـ 35 لقباً مع النادي الكتالوني.