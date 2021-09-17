Advertisements

المدير الرياضي لباريس يكشف عن كواليس جديدة في صفقة الموسم

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
ليوناردو
ليوناردو
هايدي يسري
كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن كواليس جديدة اثناء تعاقد النادي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المدير الرياضي لباريس يكشف عن كواليس جديدة في صفقة الموسم

حيث أكد خلال حواره مع قناة بلس الفرنسية، على وجود إتصالات مسبقة بين نادي العاصمة وميسي، وقال: "لا يمكنني إخفاء أننا كانت لدينا اتصالات من قبل مع ميسي، لكنه كان بعد شهر يناير."

وأكمل: "و كان يتبقى في عقده 6 أشهر مع برشلونة، ولكن لم نتصل بميسي قبل يناير 2021".

وتابع: "أعتقد أن فكرته كانت البقاء في برشلونة، وبصراحة كان واضحًا أن رغبته هي البقاء وربما إنهاء مسيرته في برشلونة".

وأكد على طلب ميسي في المجئ للفريق الباريسي، حيث قال: "ميسي أظهر رغبته في المجيء إلينا، حفزنا كثيرًا لضمه، تخيل أن لاعبًا مثل ميسي بقميص باريس سان جيرمان".

وأنضم ميسي للفريق الباريسي، لمدة عامين مع خيار التمديد حتي يونيو 2024 ، مقابل راتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

الارجنتيني صاحب ال 36 رحل عن برشلونة، النادي الوحيد الذي قضي مسيرته فيه لأسباب مادية، انضم للفريق الأسباني وهو طفل في سن ال13 عام، ورحل وهو الهداف التاريخي للفريق الكتالوني، حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة، وفاز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات وفاز بـ 35 لقباً مع النادي الكتالوني.

الكلمات المفتاحية

ميسي ليوناردو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 19 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دورتموند يستقر على بديل إيرلينج هالاند

منذ 37 دقيقة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف مصير رابيو الحقيقي

باريس سان جيرمان يجهز مفاجأة لبرشلونة بخطف صفقة الموسم

ماتويدي يقترب من العودة لباريس سان جيرمان

تقارير.. برشلونة يقترب من خطف نيمار مقابل الاستغناء عن نجميه

ليس مبابي.. باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن صفقة جديدة

تطور جديد في صفقة انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:59 ص

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements