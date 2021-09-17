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نوال الزغبي تشوق جمهورها لجديدها

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:41 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
لمياء علي


انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي منذ أيام من تصوير كليب أغنيتها المصرية الجديدة “عكس الطبيعة” مع المخرج اللبناني فادي حدّاد.

وشوّقت نوال الزغبي الجمهور لكليب “عكس الطبعية”، حيث أعلنت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أنها شاهدت النسخة الأولى من العمل، وقالت: “في طريقي لمشاهدة كليب (عكس الطبيعة) للمرّة الأولى”.

أغنية “عكس الطبيعة” تعد الرئيسية في ألبوم نوال الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرا كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي.

الكلمات المفتاحية

نوال الزغبي مزيكا فنانة عمل جديد اغنية

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