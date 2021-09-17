آخر تطورات أزمة محمد عبدالغنى مع الزمالك

شهادات الساعات الأخيرة حدوث أزمة بين محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، بسبب خصم جزء كبير من مستحقاته الماليه المتاخره لدى الفارس الابيض.





عبد الغني يطلب الرحيل عن نادي الزمالك





وعلم الفجر الرياضي، أن محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك يكلف وكيل أعماله بضرورة إحضار عرض رسمي من قبل نادي بيراميزا من أجل الإنضام إلى صفوفه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه.





وكان تلقي اللاعب خلال الفترة الماضية أكثر من عرضا من قبل أندية الدوري المصري والتي على رأسها نادي بيراميدز الذي كان ارسل عرض الرسم يا لضم اللاعب.





ورفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيل محمد عبد الغني بأي شكل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم الجديد.