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هبة طوجي وزوجها وابنها يخطفون الأنظار عبر السوشيال ميديا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:50 ص
هبة طوجي وزوجها
هبة طوجي وزوجها
لمياء علي


شارك الموسيقي اللبناني- العالمي إبراهيم معلوف للمرة الأولى صورة ابنه نائل من زوجته الفنانة اللبنانية هبة طوجي، معلقاً بقوله “الحب في زمن كورونا”، بعدما ظهر حاملاً طفله ومقبلاً رأسه.

ووضعت طوجي مولودها الأول في (يونيو) الماضي، حين زفت الخبر السعيد بنشر صورة ظهرت فيها يدها بيد زوجها وطفلها، وأرفقتها بالتعليق: “شكراً يا الله، شكراً أيتها الحياة، مرحباً نائل معلوف”.

وأعاد معلوف مشاركة منشور زوجته قائلاً: “أكثر لحظات الحياة إلهاماً، مرحباً بك أيها الرضيع الصغير. مرحباً بك في عالم مجنون ومخيف وجميل للغاية. أتمنى أن تمنحك الحياة الوقت والثقة الكافيين لتحلم بعالم أفضل وتعمل بجد من أجله”.

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