فاطمة الأنصاري تثير الجدل في أحدث ظهور





انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا السعودية ​فاطمة الأنصاري​ برفقة زوجها نجم مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي ​يعقوب بوشهري​، في مدينة لندن، أثار الجدل بين الجمهور.



وظهرت فاطمة وهي تتجول بالعاصمة البريطانية، بدون حجاب، فتساءل المتابعون إن كانت خلعت الأنصاري حجابها، فهم اعتادوا رؤيتها به حين تواجدها في السعودية.



ولم تعلق فاطمة على الفيديو المسرب، فقد تم تصويره من قبل شخص مجهول وتنوعت التعليقات على المنشور، فكتب متابع: "عادي، ممكن السعوديات أن تخلعه الحجاب بالسفر"، وعلق آخر: "كيف تسمحون لنفسكم تصورون وتنشرون شي خاص"