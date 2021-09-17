Advertisements

آخر تطورات تجديد عقد فاتي مع برشلونة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
فاتي
فاتي
غدير احمد
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن اقترب نادي برشلونة من تجديد عقد جناح الفريق الأول لكرة القدم، أنسو فاتي، قبل أشهر من انتهائه في يونيو 2022 عقب منحه القميص رقم 10 بعد رحيل، ليونيل ميسي.

برشلونة يقترب من تجديد تعاقد فاتي

ووفقًا للمعلومات بإذاعة "كادينا سير" فأن فاتي ووالده وشقيقه حضروا عشاء غير رسمي مع وكيل أعماله خورخي مينديز وزوجته، وانضم إليهم ماتيو أليماني، مدير الكرة في برشلونة".

وعلى الجانب الآخر، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه قبل حضور أليماني، ناقش خورخي مينديز مع فاتي وعائلته ملف تجديد عقده مع الفريق الكاتالوني، وأوضح له تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، التي تجبرهم على تقديم راتب مخفض في البداية مع تحسينه باستمرار بمرور الوقت".

وتابعت:"ويتفق فاتي وعائلته على الأوضاع المالية الغير مستقرة، وأبدى أولوية في الاستمرار مع البارسا، ولا يمانع في التجديد وفقا للأوضاع الحالية، لأنه يرغب في تحقيق النجاحات بقميص بلوجرانا".

وأضافت: "لن يجلس مينديز وأليماني عقب التفاوض بجدية، لاسيما أن إرادة اللاعب وبرشلونة تسير في نفس الاتجاه، لطالما كان مينديز مؤيدًا أيضًا لتجديد عقد المهاجم الشاب، كما حدث في تجديد الظهير الأيسر الواعد، أليخاندرو بالدي في يونيو".

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في يونيو الماضي، عندما قدم أنسو وريكي بويج القميص الجديد في كامب نو، أخبر الأول بالفعل أليماني أن أولويته الوحيدة هي البقاء في برشلونة عندما سئل عن نواياه المستقبلية.

الكلمات المفتاحية

فاتي برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

آخر تطورات تجديد عقد فاتي مع برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

برشلونة يتحرك لتحصين نجم الفريق الشاب

برشلونة يستقر علي تجديد عقد خليفة ميسي

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد ميسي

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

موقف موهبة برشلونة من تجديد عقده

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements