آخر تطورات تجديد عقد فاتي مع برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن اقترب نادي برشلونة من تجديد عقد جناح الفريق الأول لكرة القدم، أنسو فاتي، قبل أشهر من انتهائه في يونيو 2022 عقب منحه القميص رقم 10 بعد رحيل، ليونيل ميسي.





برشلونة يقترب من تجديد تعاقد فاتي





ووفقًا للمعلومات بإذاعة "كادينا سير" فأن فاتي ووالده وشقيقه حضروا عشاء غير رسمي مع وكيل أعماله خورخي مينديز وزوجته، وانضم إليهم ماتيو أليماني، مدير الكرة في برشلونة".





وعلى الجانب الآخر، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه قبل حضور أليماني، ناقش خورخي مينديز مع فاتي وعائلته ملف تجديد عقده مع الفريق الكاتالوني، وأوضح له تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، التي تجبرهم على تقديم راتب مخفض في البداية مع تحسينه باستمرار بمرور الوقت".





وتابعت:"ويتفق فاتي وعائلته على الأوضاع المالية الغير مستقرة، وأبدى أولوية في الاستمرار مع البارسا، ولا يمانع في التجديد وفقا للأوضاع الحالية، لأنه يرغب في تحقيق النجاحات بقميص بلوجرانا".





وأضافت: "لن يجلس مينديز وأليماني عقب التفاوض بجدية، لاسيما أن إرادة اللاعب وبرشلونة تسير في نفس الاتجاه، لطالما كان مينديز مؤيدًا أيضًا لتجديد عقد المهاجم الشاب، كما حدث في تجديد الظهير الأيسر الواعد، أليخاندرو بالدي في يونيو".





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في يونيو الماضي، عندما قدم أنسو وريكي بويج القميص الجديد في كامب نو، أخبر الأول بالفعل أليماني أن أولويته الوحيدة هي البقاء في برشلونة عندما سئل عن نواياه المستقبلية.