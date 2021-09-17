Advertisements

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
الأهلي
الأهلي
أشرف عبدالناصر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها الشهر الجاري على ماعب برج العرب.

موسيماني يستقر على تشكيله لمباراة السوبر أمام الجيش

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء أمام الجيش بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف في خط الدفاع، والسولية وديانج وأفشة في خط الوسط، على أن يقود محمد شريف الهجوم برفقة الشحات وميكيسون.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والمصري في السابعة مساء يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الكلمات المفتاحية

مواجهة السوبر طلائع الجيش الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فاتي مع برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بيتسو موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements