موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها الشهر الجاري على ماعب برج العرب.





موسيماني يستقر على تشكيله لمباراة السوبر أمام الجيش





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء أمام الجيش بتشكيل يضم كلا من:





محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف في خط الدفاع، والسولية وديانج وأفشة في خط الوسط، على أن يقود محمد شريف الهجوم برفقة الشحات وميكيسون.





ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والمصري في السابعة مساء يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.