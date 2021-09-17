يارا تتألق في جديدها "أنا رحت منك"





حققت أغنية ​الفنانة يارا​ الجديدة نجاحا كبيرا وأشاد بها العديد من متابعيها واختارت أن تكون باللهجة المصرية بعنوان "​أنا رحت منك​".



ونال كليب الأغنية استحساناً لدى جمهور الفنانة اللبنانية على امتداد مساحة الوطن العربي والذي حمل توقيع المخرج نوبل باسيل وحققت من خلاله بعد يومين على طرحها ما يقارب المئة ألف مشاهدة.



وتمكن المخرج باسيل من إظهار يارا بطريقة عفوية وجميلة متخذة فكرة لافتة تتناسب ومضمون الأغنية.



وتعتبر هذه الأغنية الأولى من ألبوم يارا اللبناني المصري الذي كشفت عنه أخيراً، وهو بعنوان «ملّيت» بعد أن شاركت متابعيها باطلالة لها من موقع تصوير الأغنية.



ويقول مطلع الأغنية :"أنا رُحت مِنَّك وانتَ اللي عارف مِن إمتى… أنا غِبت عَنَّك وإنت اللي عايِز كده إنتَ… ما بخافش خلاص ولا باقيه عليك… ما هو راح من قلبي حنيني إليك… إن كان عليّا أرجعلك وارجَّع الودّ وأسامح… لكن هعيش ازاي جنبك بقلب غير قلب مبارح… زعلان من إيه مش ده طلَبَك… وحا تِزعَل ليه مُش ده أَمرَك.