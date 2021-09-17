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"سعداوي": بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة يساند الموقف المصري أمام العالم

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
قال عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن بيان مجلس الأمن الصادر بشأن مفاوضات سد النهضة، يركز على الثوابت المصرية التي تمسكت بها مصر منذ البداية، وهو اتفاق قانوني ملزم، وهو يساند الموقف المصري أمام العالم.

وأضاف سعداوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف من عرض القضية على مجلس الأمن، ليس إصدار قرار وإنما بيان رئاسي في أحقية مصر فيما تطالب به أمام المجتمع الدولي، وهذا البيان الرئاسي بإجماع أعضاء مجلس الأمن يصبح ملزما.

وتابع، أن بيان مجلس الأمن يثبت أن مصر دولة ملتزمة بالقانون الدولي ولا تطالب بمطالبات خارج الأعراف أو الحقوق الخاصة بها أو خارج العلاقات التي تربط بين دول متشاطئة على نهر واحد، وإن الحياة للمصريين هو حق طبيعي تقره المواثيق والقوانين الدولية، ويؤكد عليه مجلس الأمن.

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