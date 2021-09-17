Advertisements

محافظ أسيوط: تنفيد 25 % من إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:51 ص
بوابة الفجر
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رسخت القيم والعادات المصرية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا أنه تم تنفيذ 25 % من إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها في 149 قرية بـ 7 مراكز بالمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أدخلت البهجة والسعادة على قلوب المصريين، لافتا إلى أنه جاري 150 مشروع في مجال الصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه بينهما 9 محطات معالجة.

وتابع اللواء عصام سعد، ما يحدث في الدولة المصرية من إنجازات لا يخيله العقل، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في شتى المجالات المختلفة من أعمال البنية التحتية من طرق وكباري ومدارس ومستشفيات وملاعب وشبكات كهرباء ومياه.

الكلمات المفتاحية

محافظ أسيوط حياة كريمة بوابة الفجر آلفجر

أخبار تهمك

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 19 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ أقل من ساعتين

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. دورتموند يستقر على بديل إيرلينج هالاند

منذ 39 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يصل الأقصر لعقد ورشة عمل مع 7 محافظين

محمد موسى: محافظ أسيوط يعمل بكل جد منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية (فيديو)

عصام سعد: 2.3 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" بأسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط: الإنجازات التي تمت في مصر تحتاج إلى شهور لاستعراضها.. فيديو

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف الحالي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

محافظ أسيوط: رصد 10 مليارات جنيه لـ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:59 ص

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements