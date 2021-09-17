محافظ أسيوط: تنفيد 25 % من إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رسخت القيم والعادات المصرية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا أنه تم تنفيذ 25 % من إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها في 149 قرية بـ 7 مراكز بالمحافظة.





وأضاف محافظ أسيوط في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أدخلت البهجة والسعادة على قلوب المصريين، لافتا إلى أنه جاري 150 مشروع في مجال الصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه بينهما 9 محطات معالجة.



